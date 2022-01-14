Оренбург, , 11:17 — REGNUM В школах и детских садах Оренбургской области изъята молочная продукция, небезопасная для здоровья детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сливочное масло (сс) congerdesign

Поставка контрафактного продовольствия в детские образовательные учреждения пресечена сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции полиции при поддержке коллег из регионального УФСБ.

Экспертиза установила, что молочные продукты, в том числе сливочное масло, не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям (во всех образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки), а также являются фальсифицированными в связи с подменой в жировой фазе продуктов молочных жиров жирами растительного происхождения.

По предварительным данным, организация, занимающаяся закупкой товаров, осуществляла закупку молочной продукции качеством ниже, чем было предусмотрено контрактом. Руководители школ и детсадов вводились в заблуждение относительно предмета поставок.

В настоящее время задержан один из участников преступной группы, имеющий отношение к руководству организациями, задействованными в закупке спредов и их фасовке в обертки с маркировкой сливочного масла. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве в составе группы.