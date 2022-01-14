Москва, , 11:17 — REGNUM Законопроект о медицинских сертификатах о вакцинации от COVID-19 противоречит Конституции РФ, и эта ситуация является неправильной. Об этом в ходе пресс-конференции «Законопроект о QR-кодах. Спасение или закручивание гаек?» на площадке Общественной службы новостей заявил общественный деятель, сооснователь движения «Иммунный ответ» Руслан Ткаченко.

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«То, что отложили законопроект — это логично. В Общественной палате РФ более пяти часов выступали эксперты. За это время ругали законопроект, ругали качественно, с серьёзными тезисами. Я лет 10 участвовал в обсуждении законопроектов, и такого плохого качества законопроекта я не видел. <…> Данный законопроект не исходил ни из каких концепций, он противоречил Конституции. Есть в доступе работы юристов, которые показывают это. Сама ситуация, когда появляется законопроект, противоречащий Конституции — это неправильно», — сказал Ткаченко.

Он напомнил, что обычно по законопроекту выдают аналитику и идёт обсуждение: «Здесь такой аналитики не было — как раз противники законопроекта говорили, что закон не будет работать. Отмели и связь медицины с этим законопроектом. Когда стали смотреть бенефициаров законопроекта — мы их не нашли. Это либо структуры, лоббирующие свои интересы, либо международные организации, в данном случае — ВОЗ».