Москва, 14 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Москве на 60% готова станция Большой кольцевой линии метро «Нагатинский Затон». Об этом 14 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

«В настоящее время монолитные работы на станции завершены на 86%, земляные — более чем на 91%. При этом разработка котлована станции завершена в полном объеме. На 14% выполнена отделка внутренних помещений, более чем наполовину — гидроизоляция, на 48% — возведение внутренних стен и перегородок», — рассказал о готовности станции вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

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Он пояснил, что в перспективе на базе станции планируется построить транспортно-пересадочный узел с жильём, социальными объектами и паркингами.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство метрополитена в Екатеринбурге будет продолжено после получения гарантий финансирования работ из федерального центра.