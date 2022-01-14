Варшава, 14 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министерство образования Польши на странице в соцсети Twitter опубликовало информацию о процессе вакцинации от COVID-19 среди студентов республики.

dfuhlert Вакцинация

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«69,5% польских студентов прошли полный цикл вакцинации, а около 1,5% к настоящему времени получили только одну дозу», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вакцинированы также 82% профессоров и более 88% преподавателей без ученых степеней.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от COVID-19 в Польше началась 27 декабря 2020 года. К настоящему времени полностью вакцинировано около 21,5 миллиона жителей Польши при общем населении республики около 38 миллионов человек.