Геленджик, Краснодарский край, 14 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. «Антиковидные» скамейки установили власти Геленджика Краснодарского края. Видео с необычными лавочками появилось в Instagram.

Gelendzhik.org Набережная Геленджика

На видео лавочка, установленная возле входа в здание поликлиники, разделена на три части двумя прозрачными пластиковыми пластинами — предполагается, что таким образом люди смогут сидеть рядом и видеть друг друга безопасно.

https://www.instagram.com/p/CYmiBZSInT4/

«Как вам ноу-хау из Геленджика? В ваших городах встречали такие лавочки?» — написал автор поста.

Многие жители в комментариях поддержали идею властей, но нашлись и те, кто засомневался в ее разумности.

«Такое впечатление, что те, кто это делают с другой планеты…» — прокомментировал один из пользователей.