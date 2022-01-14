Родионово-Несветайский район, Ростовская область, 14 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. К месту пожара на молокозаводе в слободе Родионово-Несветайская Ростовской области стянуты дополнительные силы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Увеличена группировка до 56 человек и 19 единиц техники. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что возгорание в одном из производственных зданий произошло утром 14 января. По оперативным данным, площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляла 100 кв. метров.