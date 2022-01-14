Тюмень, , 11:10 — REGNUM На тюменском заводе АО «Тюменская домостроительная компания» в результате несчастного случая погиб подсобный рабочий ремонтно-строительной бригады. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Кабина мостового крана Git72.rostrud.gov.ru

Трагедия произошла 6 декабря 2021 года. Государственная инспекция труда провела расследование.

Погибший рабочий красил железобетонные колонны. Во время перемещения груза, машинист мостового крана почувствовала толчок кабины и посторонний шум. Из кабины крановщица увидела лежащего на площадке металлической лестницы подсобного рабочего. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных травм.

В ходе расследования выяснилось, что начальник участка ремонтных работ не предупредил начальника цеха о выполнении покрасочных работ металлической лестницы для подъема на мостовой кран. Подсобный рабочий находился в опасной зоне. На данный момент решается вопрос о привлечении винновых лиц к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области на полигоне твёрдых бытовых отходов погиб рабочий.

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