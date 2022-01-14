* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:10 — REGNUM Комиссия по формированию кабинета под руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переименовала департамент местного самоуправления в Главное управление муниципалитетов. Об этом в Твиттере сообщил Энамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

Самангани сказал, что, за исключением муниципалитета Кабула, муниципалитеты всех провинций и уездов относятся к этому департаменту, сообщает газета «8 Собх».

Управление местными органами считалось важным и ключевым институтом при предыдущем правительстве. Помимо регулирования дел муниципалитетов, предложений о назначении губернаторов, в компетенцию этого департамента входили перевод и найм сотрудников провинциальных управлений.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее назвали некоторые правительственные ведомства ненужными и упразднили их.