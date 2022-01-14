Учебные заведения Петербурга и Ленобласти проверяли после анонимных угроз
Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Сообщения о «минировании» нескольких учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили на электронную почту межрегионального Управления ФСБ вечером 13 января, после чего школы двух регионов проверили на наличие опасных предметов. Об этом 14 января сообщило агентство «Оперативное прикрытие».
В письме некий Геннадий, представившийся «руководителем террористической группировки», рассказал, что в учебных заведениях Санкт-Петербурга якобы «находится множество взрывных устройств» и назвал номера школ. Он потребовал выплатить ему 1 млн рублей до 8 часов утра 14 января.
«Полиция проверила пять школ. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась», — говорится в сообщении.
Еще один аноним, написал на электронную почту Новогореловской школы Ленобласти сообщение о заминировании, уточнив, что «долго ждал мести и она настала», и что в учебном заведении якобы заложены две бомбы. Из школы эвакуировали 76 человек.
«Никаких бомб не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточняется в сообщении.