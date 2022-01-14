Южно-Сахалинск, , 11:09 — REGNUM На Сахалине в Углегорском районе 13 января, когда бушевала сильная метель, поступили сообщения о пропаже сразу двоих детей — в Углегорске со школы не вернулась домой 10-летняя девочка, а в Шахтерске — 9-летний мальчик, написало ИА Сах.ком.

Будка Цитата со страницы «Инцидент Иркутск». VK

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: В распространении педофилов большую роль играет общество — мнение

К поискам детей незамедлительно подключились полицейские, сотрудники администрации, волонтёры.

Мальчика нашли в гостях у друга, у которого он решил остаться с ночевкой.

А вот девочку искали всю ночь. Выяснилось, что она очень любит животных. Очевидцы сообщили, что видели как ребёнок играл с собакой. Волонтёры обошли все дворы, в которых имелись собаки. Во дворе одного из домов девочку нашли в собачьей будке. Она испугалась сильной метели и забралась в будку, где пробыла в обнимку с собакой всю ночь.

Ребёнка оперативно доставили в медучреждение. В помощи она не нуждалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске ребёнка пытался похитить мужчина. Он схватил девятилетнюю девочку и хотел силой вывести её из здания. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.