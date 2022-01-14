Барнаул, , 11:07 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 14 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 180 000 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4966 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация Donland.ru

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Из общего числа привитых 53 525 жителей региона получили первую прививку (на 657 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 065 950 (+4789 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 60 525 ревакцинированных (+834 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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