Уфа, , 11:11 — REGNUM 16-летнего подростка госпитализировали после наезда автомобиля в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Автомобили, пешеходы и дорога в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Вечером 13 января в Учалах на ул. Ахметгалина автомобиль Chevrolet Tahoe, за рулем которого находился 42-летний житель Челябинской области, наехал на подростка. В момент ДТП несовершеннолетняя переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия, подросток был госпитализирован. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе произошло ДТП с участием экскаватора и автобуса.