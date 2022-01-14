Киев, 14 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Киев с визитом прибудет 17 января по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом 14 января сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Уточняется, что в ходе визита главы немецкого МИД главными темами ее обсуждений с украинской стороной станут укрепление двустороннего сотрудничества ФРГ и Украины, противодействие угрозам в энергетической сфере, поддержка Киева из якобы «угрозы» России и активизация мирного урегулирования конфликта на востоке страны и восстановление работы в «нормандского формате» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Как передавало ИА REGNUM, 13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 18 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит с официальным визитом Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.