Москва, 14 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В 2021 году экспорт рыбы и морепродуктов из России в ряд стран Европы вырос в несколько раз, также увеличились поставки в некоторые страны Азии и Африки. Об этом 14 января сообщили в Россельхознадзоре.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

Так, поставки в Норвегию увеличились в 2,5 раза, до 18,2 тыс. тонн, в Германию — в 2,7 раза, до 20,2 тыс. тонн, в Польшу — в 2,2 раза, до 8,7 тыс. тонн, во Францию — в 2 раза, до 9,1 тыс. тонн, в Великобританию — на 42%, до 7 тыс. тонн, в Испанию — на 24%, до 5,5 тыс. тонн.

Поставки в Японию выросли на 93% — с 41,7 тыс. тонн до 80,6 тыс. тонн. Отправки в Южную Корею увеличились на 49% — с 627 тыс. тонн до 935,2 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Россия экспортировала рекордные объёмы говядины, свинины, конины, готовых мясных продуктов и мяса птицы. На внешние рынки экспорт мясной продукции вырос с 579 тыс. тонн в 2020 году до 585 тыс. тонн в 2021 году.

Читайте также: Россия экспортировала рекордные объёмы мясной продукции в 2021 году