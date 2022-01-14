Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, занимающийся расследованием штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года, направил компаниям Alphabet, Meta, Twitter и Reddit повестки с требованием представить данные о поведении принадлежащих им соцсетей на конечном этапе президентских выборов 2020 года. Об этом говорится в обнародованном 13 января заявлении главы комитета Бенни Томпсона (демократа от штата Миссисипи).

Сторонники Трампа у Капитолия (сс) Tyler Merbler

По его словам, членов спецкомитета интересуют два ключевых вопроса.

Бенни Томпсон «Первое, как распространение дезинформации и идей насильственного экстремизма способствовало жестокой атаке на нашу демократию?»

Второй вопрос касается мер (если они вообще предпринимались компаниями), направленных на предотвращение использования их платформ «в качестве площадок для радикализации людей и склонения их к насилию».

Законодатели предпочли направить компаниям запрос в форме повестки, чтобы не дать возможность их руководству и дальше пренебрегать сотрудничеством с комитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти отказался от сотрудничества с членами спецкомитета Конгресса США, расследующего обстоятельства штурма Капитолия.

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