Alphabet, Meta, Twitter и Reddit получили повестки комитета Конгресса США
Вашингтон, 14 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, занимающийся расследованием штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года, направил компаниям Alphabet, Meta, Twitter и Reddit повестки с требованием представить данные о поведении принадлежащих им соцсетей на конечном этапе президентских выборов 2020 года. Об этом говорится в обнародованном 13 января заявлении главы комитета Бенни Томпсона (демократа от штата Миссисипи).
По его словам, членов спецкомитета интересуют два ключевых вопроса.
Второй вопрос касается мер (если они вообще предпринимались компаниями), направленных на предотвращение использования их платформ «в качестве площадок для радикализации людей и склонения их к насилию».
Законодатели предпочли направить компаниям запрос в форме повестки, чтобы не дать возможность их руководству и дальше пренебрегать сотрудничеством с комитетом.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти отказался от сотрудничества с членами спецкомитета Конгресса США, расследующего обстоятельства штурма Капитолия.