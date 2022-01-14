Гай, Оренбургская область, , 11:03 — REGNUM В городе Гае Оренбургской области из-за коммунальной аварии часть населения многоэтажных домов осталась без тепла и горячей воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прорыв теплотрассы в Гае 56.mchs.gov.ru

Аварийное отключение произошло в первой половине дня сегодня, 14 января. На проекте Победы прорвало теплотрассу.

«Под отключение теплоснабжения и ГВС ориентировочно попадает 10 многоквартирных домов различной этажности. Под отключение попали несколько домов на проспекте Победы и переулке Спортивном», — сказали оренбургском МЧС.

По данным ведомства, слив теплоносителя не осуществляли. В настоящее время проводятся земляные работы.

Согласно информации метеорологов, в Гае морозно. Температура воздуха утром 14 января опускалась ниже ноля на 20 градусов по Цельсию.