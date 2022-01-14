Москва, , 11:03 — REGNUM Для правильной сдачи ПЦР-теста на коронавирус человек должен отказаться от пищи, воды и курения за несколько часов до сдачи мазка. Об этом в ходе пресс-конференции «Законопроект о QR-кодах. Спасение или закручивание гаек?» на площадке Общественной службы новостей заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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«Чтобы сделать грамотно ПЦР-тест, человек не должен пару-тройку часов не пить, не есть, не курить и так далее. Допустим, я прополоскал горло и рассосал таблетку — и берите у меня что угодно со слизистой: вероятость того, что вы ничего не найдёте, большая», — сказал Продеус.

Специалист отметил, что ПЦР-тест у человека без клинических симптомов для него значения не имеет: «ПЦР-тест определяет РНК вируса, при этом мы не знаем, вирус этот мёртвый, живой или это братская могила погибших вирусов, и наша слизистая работает как пропускной режим для вирусов и убивает вирусы. Случайно найденный РНК — является ли это свидетельством того, что я болею? Мне кажется, нет».