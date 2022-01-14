Бухарест, , 11:03 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник Службы связи при правительстве Румынии был задержан с поличным при получении взятки в размере 75 000 евро. Об этом 14 января передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Имя задержанного экс-чиновника не сообщается. Известно лишь, что он является генералом в отставке и другом бывшего президента Румынии Иона Илиеску.

Ведется следствие. В том случае, если вина подозреваемого будет полностью доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Ранее правительство Румынии объявило о начале нового этапа борьбы с коррупцией и взяточничеством в стране. Предполагается, что в ближайшее время румынский парламент рассмотрит вопрос об ужесточении наказания за подобные преступления.