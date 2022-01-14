Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Энтузиастка Катрина Роус (Katrina Rose) построила остров в стиле фэнтези-франшизы «Ведьмак» в видеоигре Animal Crossing: New Horizons. Об этом 14 января пишет портал ComicBook.

Ведьмак BANDAI NAMCO Entertainment Europe

https://twitter.com/AndromedaRose4/status/1481244577944244224

Девушка показала свой остров с дремучим лесом, лагерем бандитов и множеством тематических деталей. Своего персонажа она сделала похожим на Геральта из Ривии — главного героя «Ведьмака».

Напомним, что Animal Crossing: New Horizons — это симулятор жизни, разработанный японской компанией Nintendo. В нём геймеры могут построить свой уникальный остров и пригласить на него друзей.

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