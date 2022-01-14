Симферополь, 14 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Кировском районе Крыма утром 14 января, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 09:00 на трассе «Таврида» вблизи села Журавки. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту Феодосия — Кировский, допустил съезд с проезжей части, после чего автобус опрокинулся.

На момент аварии в автобусе находились водитель и восемь пассажиров, всех их доставили в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 января также на трассе «Таврида» в районе Севастополя столкнулись сразу 13 автомобилей, пострадали три человека.