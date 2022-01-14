Ульяновск, 14 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Ульяновске продолжается подготовка мест массового купания на Крещение Господне. Власти напомнили о семи основных правилах, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окунувшись в прорубь

В администрации Ульяновска призывают жителей и гостей столицы, которые планируют совершить омовение на Крещение, соблюдать «несколько несложных правил». Всего их семь.

Власти просят купаться только в оборудованных купелях, не выходить на лёд большими группами людей и не пускать к ним детей без сопровождения взрослых, соблюдать очерёдность и держаться «на расстоянии 3−5 метров» от других, не толкать друг друга вблизи иорданей и быть «взаимно вежливыми».

Кроме того, в мэрии призывают не купаться в нетрезвом виде, так как это может привести к повышению давления и проблемам с сердцем, а также просят не рисковать здоровьем больным бронхиальной астмой, дыхательными путями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, что в Ульяновске в 2022 году количество официально оборудованных мест для массового омовения увеличат с шести до девяти.

Как сообщало ИА REGNUM, иордани в Ульяновске организуют на водоёмах в населённых пунктах Белый ключ, Луговое, Арское, Погребы и Анненково, а также на Волге в районе кафе «Роза ветров», на Свияге у улицы Шолмова, напротив автомеханического техникума и возле станции моржевого плавания.