Москва, 14 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Главные профессиональные цели, поставленные жителями России на 2022 год, — пройти обучение, повысить квалификацию (20%) и карьерный рост (12%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Цитата кф Поллок. реж. Эд Харрис. 2000. США За работой

Хотят увеличить свой доход 9%. Планируют освоить новые обязанности на работе 5%. Видят целью выполнение плана или завершение значимого проекта 4%. Стать экспертом в своей специальности — 3% опрошенных.

Открытие или расширение своего бизнеса и изучение иностранного языка назвали своими профессиональными целями на 2022 год по 2%. 12% опрошенных поставили себе другие задачи. Нет никаких рабочих целей в наступившем у 24%.

Опрос проведён 1−27 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 382 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, главными критериями работы мечты, по мнению жителей России, является высокая зарплата и её индексация (66%) и надёжная компания (22%).

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