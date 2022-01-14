Всеволожск, Ленинградская область, , 11:09 — REGNUM В Ленинградской области внепланово проверят работу ЗАО «Промотходы», эксплуатирующего мусорный полигон Северная Самарка во Всеволожском районе, который должен быть закрыт для приема новых отходов. Об этом 14 января проинформировали в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Полигон «Северная Самарка» Rpn.gov.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мусорный полигон «Северная Самарка», закрытия которого длительное время добивались местные жители, перестанет принимать отходы в 2022 году и будет рекультивирован. Однако в январе 2022 года активисты зафиксировали, что на полигон продолжают завозить отходы, несмотря на то, что он отсутствует в территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области.

Как рассказали в Росприроднадзоре, 12 января Северо-Западное межрегиональное управление ведомства направило в прокуратуру Ленобласти мотивированное представление на проведение внеплановой проверки ЗАО «Промотходы», эксплуатирующего полигон «Северная Самарка».

«В случае согласования надзорного мероприятия, действиям организации будет дана правовая оценка», — подытожили в пресс-службе.

Заметим, что в настоящий момент в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти находится иск Управления Росприроднадзора к ЗАО «Промотходы» о запрете размещения отходов на «Северной Самарке» и рекультивации объекта, так как мощности объекта исчерпаны. В декабре 2021 года ЗАО «Промотходы» заявило ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения фактического объема отходов, размещенных на полигоне.

Добавим, что суд, выслушав представителей сторон, отложил рассмотрение дела для направления запроса в экспертные организации. Следующее заседание намечено на 19 января.

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