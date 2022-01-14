Париж, , 10:57 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке, подвергшийся в последние дни критике, объявил о новых мерах в ответ на требования учителей, которые участвуют в забастовке, передает BFM TV.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жан-Мишель Бланке представил несколько мер по улучшению борьбы с эпидемией в школах.

По его словам, пять миллионов масок FFP2 распределят в школах для удовлетворения потребностей учителей.

Признавая отсутствие диалога с профсоюзами, министр национального образования призвал вернуться к диалогу. Для этого министр пообещал организовывать регулярные встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты против санитарных антиковидных мер в школах вывели на улицы Франции 77,5 тыс. человек.

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