Бишкек, , 10:57 — REGNUM Правительство Киргизии создало государственную компанию «Кыргызиндустрия» с уставным капиталом в 1 млрд сомов (около 879 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров сегодня, 13 января.

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В правительстве утверждают, что создание этой госкомпании позволит оперативно осуществлять мероприятия по привлечению инвестиций, взаимодействовать с международными корпорациями, создавать совместные предприятия, а также увеличит инвестиционную привлекательность бизнеса и снизит производственные издержки.

«Наличие единственного акционера в лице государства даст гражданам и инвесторам гарантии успешного развития и снижает риски», — заверяют в аппарате кабинета министров.

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