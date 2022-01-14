Варшава, , 10:57 — REGNUM Рост ВВП Польши в 2021 году составил 5,1%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов республики со ссылкой на новый отчет Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно отчету, по итогам 2020 года рост ВВП Польши составил на 1,3% меньше показателей 2020 года. В докладе также содержится прогноз будущего замедления роста польского ВВП.

В 2022 году он составит 4,7%, а в 2023 году 3,4%.

Прогнозируемый рост мирового ВВП в 2021—2023 годах, как ожидается, составит 5,5%, 4,1% и 3,2% соответственно. Замедление роста прогнозируется в большинстве крупнейших экономик мира. В том числе в США, как ожидается, рост в текущем году замедлится до 3,7% с 5,6% в 2021 году, в Китае — до 5,1% с 8%, в еврозоне — до 4,2% с 5,2%.