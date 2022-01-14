Лос-Анджелес, США, , 10:57 — REGNUM Американская актриса Кирстен Данст призналась, что ещё не смотрела кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 14 января пишет портал ComicBook.

Тоби Магуайр в роли Человека-паука Цитата из х/ф «Человек-паук». Реж. Сэм Рэйми. 2002. США

«Я ещё не смотрела. Мне очень жаль! Я понимаю, что должна. Знаю, что Тоби снимался в нём и, что это огромный сюрприз, и что все в восторге от него. Я посмотрю. Я обязательно его посмотрю. Знаете, я наверное посмотрю его с моим сыном, потому что он начинается вовлекаться во всю эту историю с Человеком-пауком», — рассказала Данст.

Напомним, что Кирстен Данст исполнила роль Мэри Джейн Уотсон — девушки Человека-паука (Тоби Макгуайер) — в самом первом фильме трилогии Сэма Рейми. Перед премьерой кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» многие инсайдеры заявляли, что она появится в фильме.

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