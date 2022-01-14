Уфа, 14 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главы Кугарчинского района Башкирии назначен Азамат Сайфуллин. Об этом 14 января сообщает пресс-служба администрации этого района.

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Сообщается, что депутаты совета района приняли отставку Гайсы Янбаева.

«С 13 января исполняющим обязанности главы Кугарчинского района назначен Сайфуллин Азамат Закариевич», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава администрации Кугарчинского района Башкирии Гайса Янбаев уходит в отставку.