Бишкек, , 10:56 — REGNUM Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего киргизстанского коллегу Садыра Жапарова за оказанную Казахстану поддержку. Об этом сообщает 14 января пресс-служба президента Киргизии.

Садыр Жапаров President.kg

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Отмечается, что президенты двух стран провели телефонный разговор. Они обсудили ряд актуальных направлений сотрудничества между Бишкеком и Нур-Султаном, а также сотрудничество в регионе.

«В ходе беседы президент Казахстана выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанную поддержку во время трагических событий, произошедших в Казахстане, а также проинформировал о начале вывода миротворческого контингента ОДКБ из страны», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 150 военнослужащих из Киргизии участвовали в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане с 7 января. Они охраняли ТЭЦ-2 в Алма-Ате и 14 января вернулись домой.

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