Красноярск, 14 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Закупку по схеме «у единственного поставщика» провело краевое государственное автономное учреждение «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов». Контракт на 19 358 740 рублей обнародован 14 января 2022 года. Исполнитель должен будет обеспечить бесперебойное функционирование системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» на территории Красноярского края, передаёт ИА REGNUM.

(сс) skeeze Лесной пожар

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, услуга будет оказываться на землях лесного фонда на территории Красноярского края. Система должна будет «обеспечить оперативность и автоматизацию процессов мониторинга окружающей среды и пеленгации возгораний и незамедлительное информирование пользователей заказчика о выявленных возгораниях». За счёт неё планируется минимизировать потери и риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Услуга включает в себя организацию работы системы с помощью 100 комплектов камер видеонаблюдения, настройку специализированного программного обеспечения «Лесохранитель», техническое сопровождение, обновление и модернизацию функциональности системы.

Исполнителем контракта определено ООО «Формоза-Сервис» из Пскова, созданное в 2014 году. Владелец — Дмитрий Горяченков. По открытым данным, IT-фирма была исполнителем более 300 госконтрактов на общую сумму свыше 484 млн рублей.