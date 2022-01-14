Ульяновск, , 10:54 — REGNUM В Ульяновске оборудуют девять мест для омовения на Крещение Господне. Первоначально планировалось организовать шесть купелей для массовых купаний. Об этом сообщает администрация областного центра.

Праздник Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Количество мест крещенских купаний в Ульяновске увеличено с шести до девяти: в перечень дополнительно включили участки на реке Свияге возле станции моржевого плавания, в селе Луговое и пруд села Анненково.

Глава города Дмитрий Вавилин пояснил, что в Ульяновске есть «несколько мест», где на Крещение «люди самостоятельно прорезают проруби, совершают массовые омовения»:

«При этом эти точки традиционно считаются несанкционированными, но там дежурят полиция и сотрудники районных администраций».

В связи с этим чиновники предложили инициативным группам для обеспечения безопасности организовать «короба безопасности» на данных трёх площадках, а власти обеспечат освещение и расчистят подъездные пути.

Все официальные места массового купания в Ульяновске будут оборудованы освещением, сходами в воду, коробами безопасности. Здесь будут дежурить спасатели, врачи, правоохранители, чиновники и народные дружинники — всего более 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, купели в Ульяновске будут оборудования на водоёме в посёлке Белый ключ, на Волге в районе кафе «Роза ветров», на Свияге у улицы Шолмова и напротив автомеханического техникума, в иордани у храма в селе Арское и деревне Погребы. К этим традиционным официальным местам в этом году добавят ещё три.

Напомним, в 2021 году в Ульяновской области в мероприятиях в честь Крещения Господня приняли участие свыше 7,4 тыс. человек, в том числе более половины совершили омовение в 77 оборудованных прорубях.

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