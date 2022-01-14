Ульяновск, 14 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Ульяновске оборудуют девять мест для омовения на Крещение Господне. Первоначально планировалось организовать шесть купелей для массовых купаний. Об этом сообщает администрация областного центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

Количество мест крещенских купаний в Ульяновске увеличено с шести до девяти: в перечень дополнительно включили участки на реке Свияге возле станции моржевого плавания, в селе Луговое и пруд села Анненково.

Глава города Дмитрий Вавилин пояснил, что в Ульяновске есть «несколько мест», где на Крещение «люди самостоятельно прорезают проруби, совершают массовые омовения»:

«При этом эти точки традиционно считаются несанкционированными, но там дежурят полиция и сотрудники районных администраций».

В связи с этим чиновники предложили инициативным группам для обеспечения безопасности организовать «короба безопасности» на данных трёх площадках, а власти обеспечат освещение и расчистят подъездные пути.

Все официальные места массового купания в Ульяновске будут оборудованы освещением, сходами в воду, коробами безопасности. Здесь будут дежурить спасатели, врачи, правоохранители, чиновники и народные дружинники — всего более 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, купели в Ульяновске будут оборудования на водоёме в посёлке Белый ключ, на Волге в районе кафе «Роза ветров», на Свияге у улицы Шолмова и напротив автомеханического техникума, в иордани у храма в селе Арское и деревне Погребы. К этим традиционным официальным местам в этом году добавят ещё три.

Напомним, в 2021 году в Ульяновской области в мероприятиях в честь Крещения Господня приняли участие свыше 7,4 тыс. человек, в том числе более половины совершили омовение в 77 оборудованных прорубях.