Киев, 14 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 10,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 13 января на Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 663, медработников — 241)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 737 510.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 140 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 98 068.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 545 111 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 17 108 685 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 10 046 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.