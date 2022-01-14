Москва, , 10:54 — REGNUM Смысл во введении законопроекта о медицинских сертификатах о вакцинации от COVID-19 имелся летом 2021 года, поскольку это было бы эффективным в условиях распространения штамма коронавируса «Дельта». Об этом в ходе пресс-конференции «Законопроект о QR-кодах. Спасение или закручивание гаек?» на площадке Общественной службы новостей заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не вижу глобальной медицинской составляющей в QR-кодах. Они дают некоторую потенциальную безопасность. С точки зрения попадания вируса в организм «Омикрон» имеет значимые преимущества перед «Дельтой», при этом он чуть более лоялен к организму человека. Оценки говорят, что тяжёлых случаев от него меньше, хотя заболеваемость может расти. Если вы хотите регулировать вопрос, то, наверное, мы немножко опоздали с QR-кодами — надо было делать это прошлым летом, и это имело бы больший смысл при проблемности «Дельты». Сейчас стоит идеологию серьёзно пересмотреть», — сказал Продеус.

По его словам, глобальной разницы в штаммах нет: «И «Омикрон», и «Дельта» являются коронавирусом. Контагиозность у одного больше, но тяжесть от него меньшая. Симптоматика различается — «Омикрон» больше любит другие слизистые по отношению к «Дельте».

Он призвал не сравнивать «Омикрон» с «испанкой»: «Испанка» унесла жизни массы людей и более поражала молодых людей в возрасте 20−30 лет».