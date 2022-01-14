Москва, 14 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Курс доллара к рублю 14 января несколько стабилизировался, уйдя ниже 76 руб., после сильного взлёта накануне с 74,40 к 76,50 руб., Курс доллара превысил 76 рублей, евро — 87 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рост был связан с безрезультатностью переговоров Россия — НАТО и сохранением поэтому рисков нарастания напряжения вокруг Украины и антироссийских санкций.

Эта опасность остаётся, но уже «отработана» первая эмоциональная реакция цены на новость. Кроме того, доллар ограниченно снижается к рублю и вследствие его общего ослабления на мировом рынке.

Растут и нефтяные котировки, вновь приближаясь к важнейшему техническому и психологическому уровню $85 за баррель нефти марки. Brent. Это связано и с уменьшением курса доллара, и с перспективами увеличения спроса на сырьё по мере восстановления экономики в мире.

Сегодня, 14 января, против рубля станут выступать принятые Минфином РФ повышенные объёмы покупок валюты. Новостной фон создадут выходящие данные по розничным продажам, промышленному производству и потребительским настроениям в США.

Но волатильность сегодня вряд ли повторится в течение дня. Наиболее вероятный диапазон составит 75,20 — 76,10 руб./доллар», — считает эксперт.

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