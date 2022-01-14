Пермь, , 10:52 — REGNUM В Перми продан земельный участок и объект незавершенного строительства на нем, принадлежавший ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие находится в процедуре банкротства, сообщают СМИ.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

На участке площадью почти 30 тыс. квадратных метров разрешено строить многоэтажные жилые дома. Недвижимость приобрел предприниматель за 59,5 млн рублей, информирует издание business-class.su.

Напомним, в конце 2021 года завод продал дворца спорта «Молот». Объект приобрело АО «Корпорация развития Пермского края». «. Дворец спорта пытались неоднократно продать с июля 2021 года. На первом аукционе заявлялась начальная стоимость 702,1 млн рублей. На последних торгах стартовая цена была объявлена в сумме 284,4 млн рублей. Пермские власти планируют модернизировать «Молот».

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