Пермь, 14 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Перми продан земельный участок и объект незавершенного строительства на нем, принадлежавший ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие находится в процедуре банкротства, сообщают СМИ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

На участке площадью почти 30 тыс. квадратных метров разрешено строить многоэтажные жилые дома. Недвижимость приобрел предприниматель за 59,5 млн рублей, информирует издание business-class.su.

Напомним, в конце 2021 года завод продал дворца спорта «Молот». Объект приобрело АО «Корпорация развития Пермского края». «. Дворец спорта пытались неоднократно продать с июля 2021 года. На первом аукционе заявлялась начальная стоимость 702,1 млн рублей. На последних торгах стартовая цена была объявлена в сумме 284,4 млн рублей. Пермские власти планируют модернизировать «Молот».