Британский гонщик Сандерленд выиграл ралли «Дакар» в зачёте мотоциклов
Эр-Рияд, 14 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Британский гонщик Сэм Сандерленд выиграл общий зачёт ралли-марафона «Дакар» в классе мотоциклов. Об этом 14 января сообщает ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Мотоцикл
На заключительном, 12-м этапе длиной в 164 км победителем стал чилиец Пабло Кинтанилья. Вторым к финишу пришёл американец Рики Брабек. Замкнул тройку чилиец Хосе Корнехо.
Сандерленд финишировал шестым, но в общем зачёте стал первым. Его результат составил 38 часов 47 минут 30 секунд. Кинтанилья стал вторым (+3.27), а третьим — австралиец Маттиас Уокнер (+6.47).
32-летний Сандерленд выиграл «Дакар» во второй раз в карьере. До этого он становился победителем ралли в 2017 году.