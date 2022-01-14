Эр-Рияд, 14 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Британский гонщик Сэм Сандерленд выиграл общий зачёт ралли-марафона «Дакар» в классе мотоциклов. Об этом 14 января сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоцикл

На заключительном, 12-м этапе длиной в 164 км победителем стал чилиец Пабло Кинтанилья. Вторым к финишу пришёл американец Рики Брабек. Замкнул тройку чилиец Хосе Корнехо.

Сандерленд финишировал шестым, но в общем зачёте стал первым. Его результат составил 38 часов 47 минут 30 секунд. Кинтанилья стал вторым (+3.27), а третьим — австралиец Маттиас Уокнер (+6.47).

32-летний Сандерленд выиграл «Дакар» во второй раз в карьере. До этого он становился победителем ралли в 2017 году.