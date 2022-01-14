Великий Новгород, 14 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Гибель двух человек в ДТП из-за выбоины на дороге «Устюжна — Валдай» в Новгородской области в 2016 году обернулась для дорожного мастера условным сроком наказания. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

ДТП произошло 5 июля 2016 года на участке 71−72 км автодороги «Устюжна — Валдай», проходящей по территории Пестовского района Новгородской области. В тот день водитель автомобиля Opel Zafira наехал на выбоину, размеры которой не соответствуют пункту ГОСТа, от чего потерял контроль над автомобилем и столкнулся с «КамаЗом», двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП погибли две пассажирки Opel Zafira, другие пассажиры автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних, получили различные травмы.

Было возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Обвиняемым по делу стал дорожный мастер ООО «ДЭП-53».

"Приговором суда мастеру назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в ведомстве.

Отметим, что в иномарке, помимо водителя 1952 года рождения, находились женщины 1983, 1955, 1985, 1963 годов рождения и мальчики 2005, 2011, 2014 годов рождения.