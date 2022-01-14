Вашингтон, 14 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На несколько часов утром в пятницу, 14 января, были отключены некоторые ключевые северокорейские серверы из-за возможной DDoS-атаки. Об этом 14 января сообщает американское издание NK News со ссылкой на файлы журналов и доменные записи.

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По информации источника, из-за того, что несколько важных серверов страны не были включены, отключился ряд северокорейских интернет-сайтов и почтовые сервисы.

Отмечается, что в результате этого «Северная Корея исчезла из интернета на несколько часов».

При этом, как отметил исследователь вопросов кибербезопасности Джунадэ Али, полученные данные об этом отключении говорят о том, что «ИТ-инфраструктура Северной Кореи могла быть поражена в результате DDoS-атаки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР вновь запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.