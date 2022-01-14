Сеул, 14 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 15 881 человек. Об этом 14 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 14 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 447 172 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 75 964 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 381 612 человек. Уровень полной вакцинации составил 84,5%.

«Бустерную» дозу получили 335 121 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 22 442 130 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4542 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 683 566.

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