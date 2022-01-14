Москва, , 10:48 — REGNUM Для того, чтобы подготовить бюджетную систему РФ к энергетическому переходу, когда нефть перестает играть роль основного источника доходов, нужна политика, направленная на развитие человеческого капитала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил старший преподаватель Российской экономической школы Виталий Казаков. Так он прокомментировал соответствующие призывы главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

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«Во-первых, [начать следует] с верстки бюджета с ценой на нефть, скажем, 40 долларов и формирования подушки безопасности из разницы с фактической ценой. Схожая по смыслу практика существовала в России некоторое время назад, но фактически была устранена в последние годы, — сказал Казаков. — Во-вторых, реализовывать экономическую политику, направленную на максимальное экономическое раскрытие человеческого капитала».

По словам Казакова, опыт успешных стран показывает, что такая политика, помимо прочего, должна включать защиту прав частной собственности, обеспечение главенства закона над понятиями и телефонным правом, обеспечение независимости судебной системы и равенства всех участников перед законом, уменьшение бюрократических барьеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Казаков рассказал, что может оказаться предпосылкой возможного снижения нефтяных доходов бюджета.

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