Севастополь, 14 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Два уголовных дела возбуждено по фактам незаконной вырубки деревьев, в том числе краснокнижных, по результатам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Дела возбуждены органами полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя 14 января.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

В ходе проверки исполнения требований законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах природного парка «Максимова Дача» и заказника «Байдарский» было установлено, что в заказнике вырублено 45 деревьев вида «Можжевельник дельтовидный», который занесен в Красную книгу города Севастополя. Вырубка, подчеркнули в надзорном органе, повлекла изменение исторически сложившегося природного ландшафта с ареалами обитания редких видов животных и растений, нарушила целостность природно-территориального комплекса. Материальный ущерб оценивается в 450 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»). Также возбуждено дело в связи с вырубкой девяти деревьев вяза гладкого, вишни магалебской и граба восточного на территории природного парка «Максимова дача».