Уфа, 14 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и экскаватора произошло в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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14 января в Кармаскалинской районе на 45 км федеральной автотрассы Р-240 «Уфа — Оренбург» в четырех км от населенного пункта Старомусино произошло касательное столкновение экскаватора и рейсового автобуса марки Газель.

К счастью обошлось без пострадавших. В автобусе, который следовал по маршруту «Уфа-Стерлитамак», ехали 12 взрослых человек. Пассажиры уехали на попутном рейсовом автобусе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили женщину, прокатившую полицейского на капоте.