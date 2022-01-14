Тюмень, , 10:45 — REGNUM В Тюмени самым аварийным участком является перекрёсток улиц Профсоюзная — Республики. Об этом 14 января на пресс-конференции заявил начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

ДТП на трассе Иртыш Пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Всего за год зафиксировано семь наиболее аварийных мест на дорогах Тюменской области.

Это участок на 193 км федеральной трассы «Иртыш», участок трассы Екатеринбург — Тюмень на 319 км — 320 км, а также дороги Р-402 (Тюмень — Омск) и Р-404 (Тюмень-Ханты-Мансийск).

Как отмечает начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, аварийность на федеральных трассах снижается благодаря их расширению до четырёх полос и барьерным ограждениям, которые препятствуют выезду на встречную полосу.