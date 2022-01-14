Тюмень, 14 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Тюмени самым аварийным участком является перекрёсток улиц Профсоюзная — Республики. Об этом 14 января на пресс-конференции заявил начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» ДТП на трассе Иртыш

Всего за год зафиксировано семь наиболее аварийных мест на дорогах Тюменской области.

Это участок на 193 км федеральной трассы «Иртыш», участок трассы Екатеринбург — Тюмень на 319 км — 320 км, а также дороги Р-402 (Тюмень — Омск) и Р-404 (Тюмень-Ханты-Мансийск).

Как отмечает начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, аварийность на федеральных трассах снижается благодаря их расширению до четырёх полос и барьерным ограждениям, которые препятствуют выезду на встречную полосу.