Москва, , 10:45 — REGNUM Высокотехнологичные отрасли, опирающиеся на человеческий капитал, могут стать тем, что заменит нефть в качестве основного источника доходов бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил старший преподаватель Российской экономической школы Виталий Казаков. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что через 20 лет нефть может перестать быть основным источником бюджетных доходов.

Добыча нефти drpepperscott230

«Такой сценарий является существенным фактором риска, к которому нужно готовиться, — сказал Казаков. — Предпосылкой возможного снижения нефтяных доходов бюджета может стать как и упомянутый ожидаемый энергопереход, так и до сих пор высокие по историческим меркам текущие цены на нефть или возможное структурное замедление темпов роста мировой экономики».

Кроме того, отвечая на вопрос о том, что может заменить нефть в качестве основного источника доходов бюджета, Казаков заявил, что в идеале это должны быть высокотехнологические отрасли, опирающиеся на человеческий капитал.

«Опыт западных и азиатских стран показывает, что именно в этом направлении развиваются успешные экономики XXI века», — сказал Казаков.

Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин призвал готовить бюджетную систему РФ к энергетическому переходу.