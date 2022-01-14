Южно-Сахалинск, , 10:45 — REGNUM На 16 районов Сахалина ночью 15 января обрушится снежный циклон. Спасатели направили в местные администрации экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Метель freegr

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По прогнозам специалистов Сахалинского управления Росгидромета, снег, местами сильный, ветер до 22 м/с и метель будут в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Тымовском, Поронайском районах.

В Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске прогнозируется снег, ветер до 23 м/с и метель.

В Северо-Курильском районе также пройдёт снег, ожидается сильный ветер с порывами до 28 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине магазины, в которых в наличии имеется снегоуборочная техника, 14 января не закроются пока администрация Южно-Сахалинска не скупит всю технику, так необходимую городу для ликвидации последствий мощного снегопада, такое распоряжение дал глава островного региона Валерий Лимаренко.