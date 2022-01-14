Москва, , 10:41 — REGNUM Первый за девять дней рейс «Аэрофлота» вылетел из казахстанской Алма-Аты в Москву в 12:04 (09:04 мск) по местному времени, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обстановка вокруг воздушной гавани сейчас спокойная. На подъезде к аэропорту выставлено два блокпоста с военными.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Алма-Аты возобновил приём и отправку внутренних и международных авиарейсов с 21:00 мск 12 января.

Читайте также: Аэропорт Алма-Аты возобновляет обслуживание воздушных рейсов